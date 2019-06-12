Люди нелегально працювали у Бориспільському районі

24 заробітчан з Африки та Китаю затримали оперативники на лісопереробному підприємстві на Київщині.

Люди нелегально працювали у Бориспільському районі. Встановили, що громадяни Нігерії, Камеруну, Конго, Сьєрра-Леоне та Китаю приїхали до України буцімто на навчання - повідомили у "Держприкордонслужбі".