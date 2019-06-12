Невдалий жарт глави держави. Так представник президента сьогодні назвав предвиборчі обіцянки Володимира Зеленського щодо зниження тарифів.

Чому Андрій Герус саме так розтлумачив меседж тоді ще кандидата Зеленського? Та чи є ще надія, що суми у платіжках зміняться - розкажуть наші кореспонденти.

"Ні обіцянок, ні пробачень". Це був один із написів на білбордах під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Та сьогодні політичні та медіаексперти замислилися - чи не стануть ці слова пророчими. А все після заяви представника Президента в уряді Андрія Геруса щодо одной з наболілих тем - тарифів.

"Зеленський напряму ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча розуміємо і ми розуміємо і всі розуміють, що це є проблемою сьогоднішні тарифи. Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про роттердам, що це корупційна несправедлива формула, і я теж так думаю, але прямих обіцянок він не давав", - говорить Андрій Герус представник президента України в Кабінеті Міністрів.

Реакція на такі заяви представника президента не змусила себе довго чекати. Обурилися навіть політики.

"Как вам мягче сказать? Я к этому отношусь так же как и вы. Ну во-первых жара - может что-нибуть такое. Я даже не понимаю логики происходящего. Я очень люблю Зеленского, он мне нравится, но мне нравится тот Зеленский, который обещал нам мир. Тот Зеленский, который обещал помочь экономике. Сейчас что получается - экономики нема, потому что он пошутил, тарифи хай остаютсься. Мира нет, потому что он пошел в НАТО, поцеловался, сказал что мы идем в НАТО. Я читал, три раза написано - НАТО это не страшно, никаких еокномических изменений не будет, ничего опять", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Пізніше ж представник президента вибачився. На своїй сторінці у фейсбуці Андрій Герус написав: фраза була невдалою. Через брак досвіду, зокрема і в спілкуванні з журналістами. Мовляв президент вже двічі скликав нараду де обговорбювали можливість знизити тарифи для населення, не спричинивши інфляції та економічної кризи.

Без жартів та невдалих фраз. Чи можливе в Україні зниження тарифів? На це питання з'явилася відповідь ще минулого тижня. Представники "Опозиційної платформи - за життя" в Росії домовились про закупівлі газу напряму, та ще й на 25% дешевше ніж зараз. Як працюватиме схема сьогодні в Харкові детально розповів засновник Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко.

"Мы очень хорошо продвинулись в части заключения прямых контрактов на закупку российского газа, со снижением стоимости на 25%, и это подтвердил руководитель "Газпрома". От той цены, по которой газ покупается сегодня. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что тот же русский газ сегодня проходит через Украину, через Словакию, доходит в Австрию, а потом завозится оттуда в страну обратно, на 100 долларов дороже, чем если бы он покупался по прямым контрактам на восточной границе. А что это значит - это значит, что коммунальные тарифы мы в состоянии снизить, потому что цена максимальная газа для всех категорий - для населения, для коммуналки, для промышленности - будет максимум 3800 грн. Это значит, что будет снижена цена на хлеб, на сахар, на все продукты, где газ присутствует как энергетическая составляющая", - пояснює Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Російський газ можно б було закуповувати через приватну компанію. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник презедента Володимира Зеленського Андрій Герус. Він зазначив, що лідери "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко та Віктор Медведчук могли б створити фірму, яка зможе укласти угоду з "Газпромом" і поставляти блакитне паливо до України.

"Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности покласты, положить, на какую то бумажку, подписать договор. Вы же занимались раньше газовым бизнесом и понимаете, газ могут продавать только частные кампании, поэтому они могут организовать компанию, купить этот газ у "Газпрома", протранзитироваь, транспортировать его в Украину и продать внешним потребителям".

Така заява виглдядає досить неочикуваною, адже ще у понеділок речниця Президента дуже дивувалась, чому політики вже двічі їздили до Росії, а реакції з боку правоохоронців на це немає. Отже, чию фразу предствників президента можно вважать жартом чи невдалою фразою. Або там й дійсно вирішили пристати на пропозиції опозиціонерів.