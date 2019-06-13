Як рятують людей і як вберегтися від укусів плазунів?

На Львівщині навала карпатських гадюк. Від початку року через укуси отруйних змій до медиків звернулися 12 пацієнтів. В одному випадку мешканець Сколівського району навіть потрапив до реанімації. Проблема в тому, що сироватки від отрути цих змій у львівських лікарів немає. То ж як рятують людей і як вберегтися від укусів плазунів - розкаже Христина Гашенко.

Останніми днями до реанімаційного відділення райлікарні у місті Cколе після укусу гадюки потрапили двоє дорослих. У тяжкому стані - 64-річний житель села Довбиш.

"Виражена блювота, пронос, постійна нудота. Пацієнт був вялий, сонливий, гіпертонія стійка", - говорить Наталія Козак, завідувачка відділення інтенсивної терапії анастезіології Сколівської ЦРЛ.

"Пройшов, каже 15 метрів. Тай травичку хотів вирвати, одну вирвав, другу вирвав а третя дуже груба була і він захотів двома руками і його дзобнулося тай всьо. І він побачив її", - говорить Марія Комарницька, жителька Сколе, родичка хворого.

З реанімації у хірургічне відділення перевели Ганну Гнатів. Карпатська гадюка вкусила її також біля власної хати, коли полола грядки.

"Чую мене так щось джюгнуло, бо то так дзюгнуло так якби глою вкололо. І зразу таке як жало, як кропива. Так почало жаліти сильно. Дивлюся кущ смородини, а вона так побігла побігла, я замітила то така ні сива ні чорна така", - говорить Ганна Гнатів, жителька Труханова.

У лікарнях Львівщини після укусу гадюки лікують без спеціальної сироватки. Її в області немає. Натомість, медики цьогоріч отримали від МОЗу 90 доз вакцини проти укусів змій країн Африки та Азії. Є у списку і гадюка степова. Однак рятувати цими препаратами життя людей лікарі не можуть. Кажуть інші симптоми ураження.

"Проходить симптоматичне лікування з стабілізацією життєвоважливих показників і відповідно антикугулярна терапія, антибіотики, інфузійна терапія дизтоцікаційна", - говорить Наталія Козак, завідувачка відділення інтенсивної терапії анестезіології Сколівської ЦРЛ.

За рік до лікарень Львівщини з укусами гадюки потрапляє майже пів сотні пацієнтів. Найважче отруту змій переносять діти, кажуть медики, то ж їм найнеобхідніша сироватка. Обласні чиновники натомість заспокоюють

"Загроза є завжди, але на загал вважається, що карпатська гадюка її укус є несмертельним. Тих укусів ми мали тільки один летальний випадок, це була дитина", - говорить Андрій Васько, заступник директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА.

Тим часом у карпатських лісах змій значно побільшало, кажуть місцеві жителі.

"З хати страшно виходити. Колись карпатську гадюку щоб знайти то треба було ходити довго, а тепер про шу дуже. Ліку від неї немає", - говорить Марія Комарницька, жителька Сколе.

Те, що отруйні змії ледь не під кожним кущем, підтверджують і науковці.

"Коли поля обробляли в свій час хімікатами їх звичайно кількість була набагато менша, зараз природнє середовище стало набагато чистіше, значить ну і відповідно їх кількість збільшилася", - говорить Василь Бандерич, директор національного природного парку "Сколівські Бескиди".

"Найчастіше гадюки ховаються у кущах або високій траві. То ж збираючись до лісу варто взувати високе та місце взуття, яке не прокусить змія. Гумаки - як варіант", - говорить Христина Гашенко, кореспондент.

Якщо гадюка усе таки вкусила медики рекомендують якнайшвидше викликати швидку. Не панікувати. Не можна також відсмоктувати отруту чи накладати джгут.