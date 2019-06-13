Україна може запустити нову програму співпраці з МВФ [ Редактировать ]
Україна може запустити нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом наприкінці року. За словами заступника глави Адміністрації президента Олексія Гончарука, для цього є добрі стартові умови. Зокрема, протягом останніх 14 кварталів вітчизняна економіка стабільно зростає. Нагадаємо, 29 травня Місія МВФ залишила Київ.
Тоді міжнародні інвестори заявили, що готові до продовження дискусій щодо нової програми дій- після проведення парламентських виборів і формування нового уряду України. Всього програма розрахована на 3,9 млрд доларів макрофінансової допомоги. У її рамках наприкінці минулого року Київ уже отримав 1 мільярд 400 мільйонів.
по теме
Дефолт став частиною політичної дискусії в Україні
Дефолт. Це страшне слово знову стало частиною політичної дискусії в Україні. Вся держава обговорює чи може Україна відмовитися повертати борг кредиторам і обнулити відносини з МВФ?
У Верховній Раді заслухали звіт голови Рахункової палати
Весна покаже, хто як витрачав. У Верховній Раді заслухали звіт голови Рахункової палати. Той розповів, як міністерства та відомства розпоряджалися державними грошима
Місія Фонду продовжує переговори з українською владою
МВФ готовий продовжити співпрацю з Україною після призначення нового уряду. Директор прес-офісу установи Джеррі Райс повідомив, що місія Фонду продовжує конструктивні переговори з українською владою в Києві
Україна офіційно відреагувала на політичну кризу у Молдові
Київ закликав представників Кишинева "уникати силового протистояння". І запропонував виступити у ролі посередника для залагодження суперечки
Постраждалі від повеней отримають урядову допомогу - Володимир Гройсман
В Україні від повеней потерпають одразу кілька регіонів, як їм допомагатимуть і чиїм коштом?