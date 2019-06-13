Україна може запустити нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом наприкінці року. За словами заступника глави Адміністрації президента Олексія Гончарука, для цього є добрі стартові умови. Зокрема, протягом останніх 14 кварталів вітчизняна економіка стабільно зростає. Нагадаємо, 29 травня Місія МВФ залишила Київ.

Тоді міжнародні інвестори заявили, що готові до продовження дискусій щодо нової програми дій- після проведення парламентських виборів і формування нового уряду України. Всього програма розрахована на 3,9 млрд доларів макрофінансової допомоги. У її рамках наприкінці минулого року Київ уже отримав 1 мільярд 400 мільйонів.