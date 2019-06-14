Туристів у Прип'яті закликали ставитися з повагою до трагедії [ Редактировать ]
Сценарист і головний продюсер телесеріалу "Чорнобиль" Крейґ Мезін закликав туристів, які відвідують українське місто Прип'ять і його околиці, ставитися з "повагою до всіх, хто постраждав і пожертвував собою".
Так він відреагував на деякі фотографії із Чорнобильської зони відчуження, які туристи викладають у соціальних мережах. Зокрема, одна дівчина запостила в Instagram своє фото у спідньому.
Нагадаю, прем'єра серіалу HBO про техногенну катастрофу спричинила туристичний бум навколо Чорнобильської атомної станції. Кількість запитів на відвідування зони відчуження зросла на 40 відсотків.
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