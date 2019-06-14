У прохолодних ваннах від аномальної спеки рятується родина бегемотів у сафарі-парку на півдні Чехії. Спеціально для них тут викопали штучний ставок. Семирічна самиця Мона доглядає за своїм первістком.

Поруч із ними бавиться і шестирічна Хула. Вона теж нещодавно народила малюка, але він не вижив. Обидві гіпопотами, за словами зоологів, проявили себе як дбайливі матусі. Тато на ім'я Майк, якому вже за 30, спостерігає за усіма на відстані.

"Коли вони перебувають у великому просторі, який нагадує їхні природні умови, поводяться так, як гіпопотами в Африці, - протягом дня відпочивають у воді, а ввечері та вночі ходять і пасуться на суші", - говорить Джирі Хрубі, зоолог.