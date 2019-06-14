США продовжили санкції проти Білорусі. Згідно із заявою Білого дому, іще рік діятимуть обмеження, запроваджені у 2006.

Тоді президент Джордж Буш заморозив активи білоруських чиновників, які, на думку американців, підривали демократичні процеси у країні, порушували права людини, а також були причетні до корупції.