Троица 2019: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Троица или Пятидесятница - день, когда Святой Дух спустился на апостолов, которые 50 дней подряд молились в Сионской горнице. Поэтому ее отмечают на 50-й день после Пасхи. Во время этого большого христианского праздника принято украшать дома и храмы зеленью и травами.
Троица в 2019 году отмечается 16 июня. Так что понедельник будет выходным днем. Католическая Троица 2019 отмечается на неделю позже - 23 июня.
Что нельзя делать на Троицу
- На Троицу не играют свадьбу, но сватаются
- Во время этого большого праздника нельзя шить, печь и работать в огороде
- На Духов день, который следует после Троицы, запрещено работать на земле, но принято искать сокровища
- На Троицу нельзя самому ходить в лес или на поле, а также купаться. Считается, что мавки и русалки могут заманить и погубить
- Не принято в этот день также посещать кладбища
- В праздник Троицы запрещено ссорить, злиться или завидовать
- В народе часто в день Троицы также не стригутся и не красят волосы
Что можно делать на Троицу
- В этот день нужно набрать душистых трав и украсить ими дом, а также запастись лекарственными растениями
- Накануне Троицы принято делать генеральную уборку
- В родительскую субботу, день перед Троицей, принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы и поминать почивших родственников и друзей
- На Троицу принято подавать милостыню всем нуждающимся и попросить их помолиться об усопших
- Во время Троицы принято устраивать застолье и приглашать на него близких
- В Троицын день принято свататься, чтобы свадьбу сыграть на Покров. Считалось, что тогда брак будет счастливым
Читайте также, приметы и запреты на Троицу.
по теме
Приметы на Троицу: традиции и запреты
В день Троицы существуют разные обычаи и приметы
Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день
14 июня православная церковь 14 июня вспоминает мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана
Вознесение Господне: приметы и запреты
6 июня отмечается большой православный праздник - Вознесение Господне
Приметы на 6 июня: что нельзя делать на Вознесение Господне
Вознесение Господне - важный день для всех верующих
Вознесение Господне 6 июня: что можно делать
6 июня православные отмечают большой праздник - Вознесение Господне