Тема, про яку варто не забути у передвиборчих баталіях, - газова. Контракт на транзит територією України - чинний лише до кінця цього року. А от що далі? Та чого очікувати, якщо угоду не буде подовжено? Коментар з цього питання дав Юрій Бойко. Давайте послухаємо.

Чому потрібен новий контракт на транзит газу?

"Не хочется говорить о том, что его не будет. Потому что это представить себе невозможно. Поскольку вся газотранспортная система превратиться в груду металлолома, и мы потеряем значительные вложения в бюджет, которые нам сегодня дают. Для того, чтобы продлить в лучшем виде контракт, то нужно немедленно проводить переговоры. Причем времени критически мало и я считаю, что те два раунда переговоров, которые мы провели по поставкам газа в страну и которые касались тоже продления транзита, они дают нам уверенность в том, что мы достигнем договоренностей о том что будет достаточное количество газа, даже после пуска "Северного Потока-2" нашей газотранспортной системе", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Яку користь Україні дасть пряме постачання газу?

"Мы способны выйти на достижение цены для потребителей, причем это касается и населения, и коммунальной сферы, и промышленности. Максимальная цена будет 3800 гривен, а не 8 тысяч гривен как сейчас. И не потому что мы там сдавали какие-то национальные интересы, и на что-то разменялись, а просто потому что мы переедем на прямые договорные отношения, и не будет этого виртуального реверса, который сегодня занимается нефтегаз Украины и правительство, и продажей собственному потребителю того же российского газа на сто долларов дороже, чем если бы он был закуплен по прямым контрактам и на восточной границе мы его получили. Переговоры, которые прошли вот, дают мне уверенность, то мы этого достигнем", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".