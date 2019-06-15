На шахте под Донецком погиб рабочий [ Редактировать ]
В субботу, 15 июня на шахте в Торецке Донецкой области погиб рабочий, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Известно, что произошел выброс угольно-газовой смеси, который вызвал обвал.
"На горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы", - говорится в сообщении.
На участке находилось два человека, но одному удалось спастись самостоятельно.
"Сегодня в 03:15 было найдено тело второго горняка", - добавляет пресс-служба. Всего в шахте работали 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность.
Напомним, в среду, 12 июня, на шахте под Донецком в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя
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