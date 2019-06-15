Война на Донбассе: ранен украинский военный [ Редактировать ]
На Донбассе боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз: трижды Южное - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, Попасная - минометы калибра 82 мм, вблизи населенного пункта Новоградское - автоматические гранатометы; Золотое-4 – 82 мм минометы, гранатометы различных систем, трижды Станица Луганская - стрелковое оружие.
Ранее сообщалось, что на Донбассе возникли перебои с водой.
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