Война на Донбассе: бойцы ВСУ уничтожили машину боевиков [ Редактировать ]
За четверг, 13 июня, на Донбассе формирования России 29 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский защитник получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Трижды противник использовал запрещенную Минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометы калибра 82 мм. Сепаратисты также обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов: Водяное, Новоселовка Вторая, Широкино, Новотроицкое, Новомихайловка, Лебединское, Березовое, Талаковка, Богдановка.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз: в районе населенных пунктов Боровское, Луганское, Золотое-4, Зайцево, Пивденне, Станица Луганская, Крымское.
"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сообщении.
По данным разведки 13 июня один противник получил ранения, а также был уничтожен один грузовик и гаубица Д-30.
От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды. Были обстреляны позиции вблизи Марьинки и Пивденного.
Ранее мы писали о том, что на Донбасс приехала делегация СНБО. А глава СНБО назвал приоритеты в обороне Украины.
по теме
Война на Донбассе: ранены украинские военные
За прошедшие сутки, 11 июня, на Донбассе боевики ранили троих украинских военных
Война на Донбассе: украинские позиции обстреляли из запрещенных минометов
За сутки, 10 июня, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
С начала суток, 31 мая, по состоянию на 18:00, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня,
Война на Донбассе: глава ОБСЕ назвал шаги для урегулирования конфликта
Мирослав Лайчак и Павел Климкин обсудили шаги урегулирования ситуации на Донбассе
На Світлодарській дузі бойовики атакують позиції оборонців
На цих позиціях, ані миру, ані війни. Вдень - тиша. Вночі - знову починається стрілянина. Противник нашим воїнам покою не дає