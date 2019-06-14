За четверг, 13 июня, на Донбассе формирования России 29 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский защитник получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Трижды противник использовал запрещенную Минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометы калибра 82 мм. Сепаратисты также обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов: Водяное, Новоселовка Вторая, Широкино, Новотроицкое, Новомихайловка, Лебединское, Березовое, Талаковка, Богдановка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз: в районе населенных пунктов Боровское, Луганское, Золотое-4, Зайцево, Пивденне, Станица Луганская, Крымское.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки 13 июня один противник получил ранения, а также был уничтожен один грузовик и гаубица Д-30.

От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды. Были обстреляны позиции вблизи Марьинки и Пивденного.

Ранее мы писали о том, что на Донбасс приехала делегация СНБО. А глава СНБО назвал приоритеты в обороне Украины.