16 июня, во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии, сообщили в энергокомпании Edesur.



Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.



Как сообщает BBC, отключение электричества произошло также в некоторых районах Бразилии и Парагвая.



Аргентинские СМИ сообщили, что массовый блэкаут произошел после 07:00 по местному времени, в результате чего было остановлено движение поездов.

Ранее писали, что на Донбассе массово отключают воду.