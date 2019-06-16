Аргентина и Уругвай полностью погрузились во тьму [ Редактировать ]
16 июня, во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии, сообщили в энергокомпании Edesur.
Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.
Как сообщает BBC, отключение электричества произошло также в некоторых районах Бразилии и Парагвая.
Аргентинские СМИ сообщили, что массовый блэкаут произошел после 07:00 по местному времени, в результате чего было остановлено движение поездов.
Ранее писали, что на Донбассе массово отключают воду.
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