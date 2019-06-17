Як скоротити пластикові відходи в світовому океані домовилися у Японії під час зустрічі міністрів охорони довкілля країн "Великої двадцятки". Зустріч відбулася в рамках заходів до саміту G-20. Це перша міжнародна угода щодо скорочення пластикових викидів.

Вона передбачає конкретні заходи проти забруднення пластиком, підтримку іновацій у цій сфері та розробку наукових методів аналізу та спостереження за довкіллям. Щоправда, дотримання угоди країнами-членами Великої двадцятки є добровільним.