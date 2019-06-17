Міністри охорони довкілля "Великої двадцятки" домовилися скоротити пластикові відходи [ Редактировать ]
Як скоротити пластикові відходи в світовому океані домовилися у Японії під час зустрічі міністрів охорони довкілля країн "Великої двадцятки". Зустріч відбулася в рамках заходів до саміту G-20. Це перша міжнародна угода щодо скорочення пластикових викидів.
Вона передбачає конкретні заходи проти забруднення пластиком, підтримку іновацій у цій сфері та розробку наукових методів аналізу та спостереження за довкіллям. Щоправда, дотримання угоди країнами-членами Великої двадцятки є добровільним.
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