В воскресенье, 16 июня, в Николаеве обнаружили ужасающую находку. В очистных сооружениях было найдено тело 5-месячного ребенка. Его обнаружили работники станции, передает пресс-служба ГУНП Николаевской области.

"16 июня в Корабельный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от работников станции канализационно-очистных систем о том, что во время проведения чистки они обнаружили тело якобы младенца", - говорится в сообщении.

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Известно, что на место срочно выехали правоохранители. Эксперт, осмотрев найденное тело, пришел к выводу, что это эмбрион на стадии развития до 5 месяцев. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следственный открыл уголовное производство по статьи 134 УК Украины - незаконное производство аборта или стерилизации. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают роженицу.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина умерла в очереди к врачу, а также в реке утонула мать с пятилетним ребенком.