Под Житомиром мужчина выстрелил в подростка [ Редактировать ]
В Житомирской области неизвестный мужчина выстрелил в 12-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Местный житель находился у себя во дворе и выстрелил из мелкокалиберного оружия и попал в 12-летнего соседского ребенка. Пострадавшего немедленно госпитализировали с ранением спины.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Известно, что 50-летний мужчина, работник лесного хозяйства, на территории своего дома выстрелил из мелкокалиберной винтовки и попал в 12-летнего соседского мальчика.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге работник выпал из кабины и погиб, а также что под Днепром ребенок выстрелил в голову 7-летнему брату.
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