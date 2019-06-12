Под Житомиром мужчина выстрелил в подростка Фото: Pixabay

В Житомирской области неизвестный мужчина выстрелил в 12-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Местный житель находился у себя во дворе и выстрелил из мелкокалиберного оружия и попал в 12-летнего соседского ребенка. Пострадавшего немедленно госпитализировали с ранением спины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Известно, что 50-летний мужчина, работник лесного хозяйства, на территории своего дома выстрелил из мелкокалиберной винтовки и попал в 12-летнего соседского мальчика.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге работник выпал из кабины и погиб, а также что под Днепром ребенок выстрелил в голову 7-летнему брату.