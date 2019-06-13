Под Киевом в реке Тетерив утонула молодая мать с пятилетним ребенком. Об этом сообщает "Сегодня".

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Уже вторые сутки спасатели проводят поиски на реке Тетерев. Спасатели уже нашли тело погибшей женщины, однако поиски пятилетнего мальчика еще продолжаются.

"Мать с двумя детьми пошла купаться на реку. По свидетельству очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Один ребенок был на берегу и видел, что течение уносит братика и женщину. Все попытки выбраться на берег были напрасными", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на центральном пляже Киева утонул мужчина. В состоянии алкогольного опьянения погибший хотел похвастаться друзьям, как он делает сальто, прыгая с тарзанки. Также недавно в Киеве на дне озера нашли тело подростка.