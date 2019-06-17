Євросоюз висловив занепокоєння ситуацією в Чорному та Азовському морях [ Редактировать ]
В ЄС, як і раніше, занепокоєні ситуацією в Чорному та Азовському морях і не мають наміру визнавати анексію Криму Москвою. Про це, зокрема, йдеться у висновках щодо політики стосовно Чорноморського регіону, які схвалила Рада Євросоюзу.
Офіційний документ наголошує на необхідності дотримання принципів міжнародного права зокрема поваги до суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав та свободи судноплавства.
Позиція ЄС щодо анексованого Криму залишається незмінною - союз її не визнає.
по теме
Україна зберігає курс на ЄС та НАТО - Володимир Зеленський
Український президент поспілкується з Верховним представником ЄС Федерікою Могеріні та очільником Євроради Дональдом Туском
Володимир Зеленський розпочав перший міжнародний візит
Володимир Зеленський сьогодні розпочне перший міжнародний візит на посаді Глави держави. У Брюсселі, за планом, Зеленський має зустрітися з очільником Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Ради ЄС Дональдом Туском
Совет ЕС сделал заявление о сотрудничество в Черном море
Для сотрудничества в Черном море необходимо придерживаться международного права и принципов независимости и территориальной целостности
У Європарламенті з'явилась фракція правопопулістів
У Європарламенті утворилася фракція правопопулістів із 9 країн. Вона отримала назву "Ідентичність і демократія", до неї увійшли 73 депутати
Голова ОБСЄ завітає до Києва
Голова ОБСЄ і очільник закордонного відомства Словаччини - Мирослав Лайчак - прибуде сьогодні до Києва. Про це повідомила прес-служба українського МЗС