В ЄС, як і раніше, занепокоєні ситуацією в Чорному та Азовському морях і не мають наміру визнавати анексію Криму Москвою. Про це, зокрема, йдеться у висновках щодо політики стосовно Чорноморського регіону, які схвалила Рада Євросоюзу.

Офіційний документ наголошує на необхідності дотримання принципів міжнародного права зокрема поваги до суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав та свободи судноплавства.

Позиція ЄС щодо анексованого Криму залишається незмінною - союз її не визнає.