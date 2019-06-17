В понедельник, 17 июня, ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения для 21-летней виновницы ДТП с участием Porsche и Ford Focus в Ужгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

"Следственный судья удовлетворил ходатайство следователя областного управления полиции, поддержанное в суде представителем прокуратуры, и избрал для виновницы ДТП с тяжелыми последствиями меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Срок содержания под стражей - до 13 августа этого года" , - говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Фото: Нацполиция

Напомним, 15 июня около 19:15 по улице Словянской произошло серьезное ДТП. 21-летння девушка на Porsche не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus. По предварительной информации, 21-летняя жительница города Свалява, управляла транспортом без соответствующих документов. В результате ДТП последний оказался в реанимации, за его жизнь борются врачи.