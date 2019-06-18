Во вторник, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил о том, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Об сообщает "РБК-Украина".

"По поводу возвращения к нормандскому формату... Мы обсуждали даты... Говорилось о том, чтобы проводить переговоры после парламентских выборов в Украине. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча (в нормандском формате, - ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и завершение войны", - заявил Зеленский.

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В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля.

"Мы проведем встречу советников и дальше посмотрим, как действовать дальше. Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы. Я рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно", - добавила она.

Раньше сообщалось о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.