Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос прекращения войны и установления мира на Донбассе является для него приоритетным. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

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Президент подчеркнул, что изначально планировалось провести встречу в Нормандском формате после парламентских выборов.

"Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась как можно скорее. Первая рабочая встреча запланирована уже в июле", - отметил Зеленский. В свою очередь Ангела Меркель заявила о поддержке Украины.

По словам Ангелы Меркель, во время встречи с Владимиром Зеленским обсуждался Минский процесс, который предоставляет рамочные условия для сохранения целостности и независимости Украины. Канцлер Германии отметила, что санкции в отношении России будут ослаблены только после прогресса в выполнении Минских соглашений.

"Президент в ходе встречи заявлял, что хочет улучшить гуманитарные условия для людей в Донецкой и Луганской областях, и это должно происходить в рамках Минского процесса", - сказала Ангела Меркель. Она анонсировала встречу представителей в Минском формате и подчеркнула, что Германия будет прилагать усилия в данном направлении.

Ангела Меркель также выразила удовлетворение тем, что Трехсторонняя контактная группа возобновила работу.

"Я могу пожелать Президенту счастливых шагов в этом плане, и чтобы Украина продолжила идти по этому пути", - резюмировала Федеральный канцлер.

Ранее сообщалось, что о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.