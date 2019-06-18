Пакуйте речі. Дональд Трамп оголосив про масову депортацію мігрантів з США. Коли чекати арештів? І чому президент їх анонсує? Розкаже Дмитро Анопченко.

З нелегалами Дональд Трамп бореться давно. Але зараз уперше проанонсував у твіттері, мовляв, чекайте масових депортацій.

"Наступного тижня імміграційна і митна поліція США почне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які знайшли незаконний спосіб потрапити до Сполучених Штатів. Їх видворять так само швидко, як вони й прибули".

Наказ діяти - міграційним службам віддав особисто президент. Тож із наступного тижня в усіх штатах і справді почнуться рейди. А ще до Мексики депортують майже 50 тисяч переселенців із цієї країни, які вже пробралися до США і встигли попросити притулку. Зазвичай, якщо таку заяву подано на американській землі, іноземець міг законно перебувати в Штатах, допоки його справу не розглянуть. А це іноді триває роками. Проте зараз Трамп змінює цей порядок і Мексика погодилася прийняти мігрантів назад і тримати їх у себе, доки документи вивчатимуть.

Щоб у Мехіко таки поступилися - президент США вдався до політичного шантажу. Пригрозив запровадити мита на товари з Мексики. Відразу - 5 відсотків. І збільшувати їх щомісяця ще по 5 відсотків, доки сусіди не передумають. І це спрацювало. Мексиканці пообіцяли вжити заходів.

Розмістять підрозділи своєї Нацгвардії на південному кордоні, боротимуться з посередниками, які перевозять мігрантів і допомагають їм потрапити до Штатів. Проте Америка у відповідь запровадження мит навіть не скасовує - а тимчасово зупиняє. На невизначений термін. Залишаючи за собою можливість усе повернути, якщо мексиканці раптом обдурять або діятимуть недостатньо рішуче.

Допомога Мексики і справді дозволить поліпшити ситуацію на кордоні, де вже котрий місяць чергують війська, намагаючись утримати кордон від можливого прориву. Тільки от питання - навіщо Главі держави було у твіттері анонс розміщувати? Погодьтеся, нелогічно заздалегідь повідомляти про рейди та облави, адже нелегали розбіжаться або поховаються.

Преса впевнена - це Трамп так інформаційний порядок денний для країни змінює. Президентові потрібно було терміново "перебити" шквал учорашніх повідомлень про зниження його рейтингу. Коли навіть лояльна FoxNews заявила, що він може програти демократам і країна взялася це гаряче обговорювати.