Мішеля Платіні звільнили з-під варти після допиту. Нагадаємо, колишнього президента УЄФА затримали напередодні у Франції - у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію під час визначення місця проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Право приймати мундіаль тоді отримав Катар. Згодом катарської сторону звинуватили у підкупі голосів футбольних функціонерів.