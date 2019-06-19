Мішеля Платіні звільнили з-під варти [ Редактировать ]
Мішеля Платіні звільнили з-під варти після допиту. Нагадаємо, колишнього президента УЄФА затримали напередодні у Франції - у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію під час визначення місця проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.
Право приймати мундіаль тоді отримав Катар. Згодом катарської сторону звинуватили у підкупі голосів футбольних функціонерів.
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