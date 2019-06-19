Качественная связь в Украине является очень важной, а "государство в смартфоне" - одним из приоритетов Владимира Зеленского. Об этом во время круглого стола заявил заместитель главы АП Алексей Гончарук.

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"Одним из приоритетов новой команды президента является создание государства в смартфоне. За этим стоит очень глубокое понимание, это делает государство современным и эффективным", - сказал Гончарук.

По словам заместителя заместителя главы АП, одним из важных направлений должна стать возможность воспользоваться услугами, независимо от того, где находится человек, в городе или в сельской местности, а для этого очень важным является качественная связь.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Берлине с крупным и средним бизнесом Германии президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале подготовки новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в июле.