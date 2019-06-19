Какой продукт уменьшает развитие рака у мужчин [ Редактировать ]
Группа исследователей выяснила, что употребление йогурта снижает риск развития доброкачественных опухолей кишечника у мужчин, передает eurekalert.org.
Все добровольцы делали эндоскопию нижнего отдела кишечника в период с 1986 по 2012 год. Каждые четыре года участники предоставляли подробную информацию о своем образе жизни и диете, включая уровень потребления йогурта.
Ученые зафиксировали 5811 случаев развития доброкачественных опухолей аденом у мужчин, а у женщин - 8116.
У мужчин, которые часто употребляли йогурт, риск развития доброкачественных опухолей снизился на 19%. Также появление аденом в толстом кишечнике, которые могут переродиться в рак, уменьшилось на 26%.
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