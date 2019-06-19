Леся Никитюк засветила соблазнительное декольте (фото) [ Редактировать ]
Известная в Украине телеведущая Леся Никитюк часто радует поклонников новыми фото- и видео-публикациями. То показывает снимки с отдыха за границей, то со съемок очередного проекта на ТВ.
На фото Леся запечатлела своего домашнего любимца Рафика, который не однократно становится героем публикаций знаменитости. Пес спит на коленях у Леси, а та нежно приобнимает домашнего любимца.
Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк регулярно радует поклонников новыми образами. Так, и на этот раз ведущая восхитила подписчиков.
"Такая куколка", "Боже, какая конфетка", "Красоту ничем не испортишь", "Красавица, обожаю тебя", "Ох, какая потрясающая", "Тебе идет розовый", - написали поклонники под снимком. А чтобы посмотреть это сногсшибательное фото переходите по ссылке.
Также читайте, Леся Никитюк поделилась фото, на котором она позирует в очень коротком платье, полностью оголяющем ноги. Фанаты Никитюк оставили множество восторженных комментариев под фото, однако нашлись и те, кто заподозрил ведущую в обмане: "Вторую ногу забыла отфопшить или с другой перестаралась". А также Лесе Никитюк приходится "донашивать" вещи своей мамы. Знаменитость поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком, на котором Леся позирует в необычном платье, которое было перешито специально для ведущей.
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