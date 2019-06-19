Известная украинская певица Татьяна Решетняк (Tayanna) рассказала об отношениях с бывшим мужем, который сейчас является любовником популярной артистки Ани Лорак. Этим она поделась в интервью известному YouTube-блогеру.

Егор Глеб (так зовут возлюбленного Лорак и бывшего Решетняк) ей постоянно изменял. Кроме того, он часто приходил домой в нетрезвом состоянии и на нем были следы женской помады. Певица также отметила, что этот сложный брак ее закалил и помог поменять отношение к другим мужчинам.

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А в интервью известной телеведущей Маше Ефросининой она однажды призналась, что Глеб мог не только изменять, но и даже поднять руку на женщину. По словам Решетняк, именно это и стало причиной расставания пары, несмотря на то, что они имели общего ребенка.

"Это, наверное, самая большая рана, которая может быть у женщины. Из-за измены и из-за того, что на тебя поднимают руки. Причем я не знаю, какими практиками это все из себя вычищать, потому что я занималась разными - и духовными практиками и медитациями. Я реально понимаю, что еще не освободилась от этой боли и этой обиды", - говорила Tayanna.

Раньше сообщалось о том, что известная певица Ани Лорак после громкого развода с мужем и отцом ее ребенка Муратом Налчаджиоглу впервые показала фанатам лицо своего нового возлюбленного. А также Ани Лорак умилила поклонников семейным фото.