Світова спільнота закликала Росію видати обвинувачених в катастрофі рейсу MH17 [ Редактировать ]
Світова спільнота закликала Росію видати для суду всіх обвинувачених в катастрофі рейсу MH17 та співпрацювати з міжнародним слідством.
Із відповідними заявами виступили США, Велика Британія та Канада. Вони прозвучали після оприлюднення висновків міжнародної Спільної слідчої групи напередодні в Нідерландах.
У Москві причетність Кремля до загибелі 298 людей продовжують заперечувати.
по теме
У Брюсселі обговорять розслідування катастрофи авіарейсу МН-17
Розслідування катастрофи МН-17 стане темою розмови європейських лідерів і на саміті ЄС, що сьогодні стартує у Брюсселі
Польща не визнає причиною Смоленської катастрофи помилку пілотів
Польські слідчі оглянули уламки Ту-154, що зберігаються на військовому аеродромі під Смоленськом
Катастрофа МН-17: в США призывают Россию наказать виновных
США призывают Россию содействовать наказанию виновных в деле о сбитом авиалайнере Boeing 777 рейса МН-17
Інформаційні дошки про Смоленську катастрофу обурили Польщу
Польща викликала "на килим" російського посла через інформаційні дошки про Смоленську катастрофу
Головному претенденту на прем'єрське крісло загрожує довічне ув'язнення
Ця справа багато в чому унікальна: дуже рідко високопосадовців змушують відповідати не за вчинки, а за заяви - це може стати прецедентом і навіть змінити якість політичних дебатів у країні