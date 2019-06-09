В воскресенье, 9 июня, под Киевом на Бориспольской трассе произошла авария. BMW сбил двух велосипедистов, одного из них пришлось госпитализировать. Об этом сообщает "Информатор".

По информации правоохранителей, двое мужчин ехали по Бориспольской трассе в сторону Киева на велосипедах, водитель BMW ехал в том же направлении, а затем совершил наезд на велосипедистов.

На месте работали экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Фото: Информатор

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