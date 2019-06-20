Как избавиться от грибка ногтей [ Редактировать ]
Многие люди страдают в жаркое время года неприятным заболеванием. Ученые рассказали о нескольких способах, которые позволят вовремя распознать грибок ногтей. Отмечается, что грибок поражает не только ногтевую пластину, но и сам палец, если не обнаружить его на ранней стадии, передает newsyou.info.
Заболевание часто называют дерматофитным онихомикозом и онихомикозом. Обычно оно появляется из-за дерматофита, плесени и дрожжевых грибков, начинающих размножаться в микропорезах и трещинах.
С годами проблема становится более актуальной из-за ухудшения кровообращения и замедления роста ногтей. Причин, провоцирующих недуг, несколько: эпидермофития стоп, контакт с зараженным человеком, синтетические носки и не дышащая обувь, сильное потоотделение, диабет, ослабленный иммунитет, микротравмы на коже.
Для грибка характерны следующие симптомы: изменение формы и утолщение ногтя, слоение, ломкость, потемнение, потеря блеска. Точный диагноз может поставить только врач. Чтобы не запустить болезнь, нужно следить за первыми признаками, такими как появление белых и желтых участков по бокам пластины.
Женщинам рекомендуется раз в неделю снимать лак и давать ногтям "отдохнуть". Отмирающие ткани начинают источать неприятный запах, поэтому при его появлении стоит сразу обратиться к врачу.
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