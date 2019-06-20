С начала суток боевики семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования России обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе ООС.

Читайте также Сутки на Донбассе: ранен украинский военный

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один - боевую травму. На обстрел со стороны вооруженных формирований России украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что на Донбасс приехала делегация СНБО. А глава СНБО назвал приоритеты в обороне Украины.