Война на Донбассе: боевики ранили бойца ЗСУ [ Редактировать ]
С начала суток боевики семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования России обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе ООС.
"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один - боевую травму. На обстрел со стороны вооруженных формирований России украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что на Донбасс приехала делегация СНБО. А глава СНБО назвал приоритеты в обороне Украины.
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