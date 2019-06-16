Сутки в ООС: в штабе доложили о ситуации [ Редактировать ]
В воскресенье, 15 июня, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Кроме того, вражеские силы также обстреливали наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба ООС.
Отмечается, что в результате обстрелов вооруженными формированиями России, ранен один украинский военный.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, окрестности Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Верхнеторецкого, возле Песков.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз: в Станице Луганской, Новолуганском, в окрестностях Крымского, возле Зайцево, Травневого.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили два обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Водяное, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в окрестностях Крымского. За текущие сутки ранен один военнослужащий.
Ранее сообщалось, что на Донбасс приезжала делегация СНБО.
по теме
Война на Донбассе: украинские военные несут потери
В пятницу, 7 июня, вражеские силы 28 раз нарушили режим прекращения огня
Война на Донбассе: оккупанты сорвали договоренности о разведении сил
В субботу, 8 июня, боевики Российской Федерации совершили обстрел населенного пункта Станица Луганская
Война на Донбассе: ранен украинский военный
На Донбассе боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями
На Донбассе двое украинских военных получили ранения
Боевики на Донбассе продолжают обстрелы, двое украинцев ранены
Война на Донбассе: украинские позиции обстреляли из запрещенных минометов
За сутки, 10 июня, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня