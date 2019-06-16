В воскресенье, 15 июня, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Кроме того, вражеские силы также обстреливали наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что в результате обстрелов вооруженными формированиями России, ранен один украинский военный.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, окрестности Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Верхнеторецкого, возле Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз: в Станице Луганской, Новолуганском, в окрестностях Крымского, возле Зайцево, Травневого.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили два обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Водяное, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в окрестностях Крымского. За текущие сутки ранен один военнослужащий.

Ранее сообщалось, что на Донбасс приезжала делегация СНБО.