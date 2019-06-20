20 июня в Индии, в гималайском штате Химачал-Прадешв, пассажирский автобус упал в ущелье. Погибли не менее 43 человек, еще 35 получили травмы. Об этом сообщает местное агентство ANI.

Инцидент произошел в районе Куллу. Автобус следовал из города Банджар в район Гадагушани. В местной полиции отметили, что транспортное средство было сильно перегружено.

"Глубоко опечален автобусной аварией в Куллу. Соболезнования семьям погибших. Я надеюсь, что раненые скоро поправятся. Правительство штата Химачал-Прадеш оказывает всю возможную помощь, которая требуется", – написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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