По данным последнего исследования ООН, Украина вошла в список стран, население которых сократится на 20% к 2050 году. Об этом пишет "Укринформ".

"Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна", - говорится в докладе.

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Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году - до 24,4 млн.

Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.

Ранее мы также писали о том, что с начала 2019 года украинцем стало меньше на сто тысяч человек.