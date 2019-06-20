Население Украины сократится почти на 10 миллионов - ООН [ Редактировать ]
По данным последнего исследования ООН, Украина вошла в список стран, население которых сократится на 20% к 2050 году. Об этом пишет "Укринформ".
"Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна", - говорится в докладе.
Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году - до 24,4 млн.
Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.
Ранее мы также писали о том, что с начала 2019 года украинцем стало меньше на сто тысяч человек.
по теме
Война на Донбассе: боевики ранили бойца ЗСУ
Боевики на Донбассе продолжают обстрелы
Дружба кота и шарпея умилила сеть (фото)
В сети показали трогательную дружбу кота и пса
Гороскоп совместимости знаков зодиака
Совместимы ли вы со своей второй половинкой: ищите ответ в комментариях
ЧП на реке Рось: люди остались без воды
В результате экологической катастрофы в Винницкой области, которая произошла на реке Рось, люди остались без воды
Под Львовом ребенка укусила змея
В с. Матков Турковского района в результате укуса змеи девочка госпитализирована