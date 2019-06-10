Перепись населения в Украине через смартфон: как это будет [ Редактировать ]
Перепись населения в любом государстве должна проходить раз в 10 лет. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
Он также добавил, что сделать это можно благодаря современным технологиям через смартфоны.
"В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер", - сказал вице-премьер.
Он также добавил, что для тех, кто не хочет или не может самостоятельно заполнить данные в электронной форме будет создана традиционная анкета с которой к людям будут приходить представители команды с планшетами или смартфонами.
Кубив подчеркнул, что эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госкомстата.
"В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическое количество жителей и другую информацию без ее персонализации", - сказал он.
Теперь, после тщательного анализа даного способа опроса можно будет провести не только перепись населения, но и полностью цифровизировать другие подобные мероприятия , вплоть до выборов в Раду и выборов президента страны.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский приступил к воплощению "государства в смартфоне". А также советник президента Украины Михаил Федоров в среду, 5 июня, выступил с речью на форуме "Digitalization: business talk, open opportunities", где рассказал о цифровизации государства и отчитался о первой деятельности на пути к "стране в смартфоне.
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