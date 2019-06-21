В Індії автобус упав в ущелину [ Редактировать ]
В Індії автобус упав в ущелину. 43 людини загинули, ще 35 травмувалися. Аварія сталася в гімалайському штаті Хімачал-Прадеш.
Точні причини трагедії з'ясовують, але вже відомо, що транспортний засіб був сильно пере-вантажений. Індійські дороги - одні з найнебезпечніших у світі. Щороку там гинуть близько 150 тисяч жителів.
по теме
На Черкащині пасажирський потяг збив шестирічного хлопчика
Ледь стримуючи сльози пані Тетяна ставить у класі фотографію свого учня. Вона остання бачила Богдана Клименка живим, коли відпускала його самого зі шкільного табору додому
Аварія у Будапешті: капітана туристичного теплохода взяли під варту
За версією слідства, 64-річний громадянин України, капітан річкового теплохода допустив недбалість, яка призвела до масових жертв
В горах автобус рухнул в ущелье, погибли более 40 человек
20 июня в Индии, в гималайском штате Химачал-Прадешв, пассажирский автобус упал в ущелье. Погибли не менее 43 человек, еще 35 получили травмы
Небезпечні ігри: на Дніпропетровщині загинула дитина
Неповнолітня дівчина загинула на Дніпропетровщині - нещасний випадок стався на незавершеному будівництві
Украинцы стали жертвами жуткого ДТП в Польше
В среду, 12 июня, в Польше, в районе города Мендзыжеч, случилось ДТП