В Індії автобус упав в ущелину. 43 людини загинули, ще 35 травмувалися. Аварія сталася в гімалайському штаті Хімачал-Прадеш.

Точні причини трагедії з'ясовують, але вже відомо, що транспортний засіб був сильно пере-вантажений. Індійські дороги - одні з найнебезпечніших у світі. Щороку там гинуть близько 150 тисяч жителів.