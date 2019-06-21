В ОБСЄ приголомшені смертю черкаського журналіста Вадима Комарова. Про це йдеться в заяві представника організації з питань свободи слова - Арлема Дезіра. Він наголосив, що прогресу в розслідуванні немає вже півтора місяця, а тому закликав силовиків зробити усе можливе, аби винні постали перед судом.

Якнайшвидше розслідувати вбивство закликали і у посольстві США в Україні. Нагадаю, журналіст-розслідувач Вадим Комаров помер вчора вночі у лікарні, після 46 днів перебування у комі. Його побив невідомий 4 травня.