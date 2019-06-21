В пятницу, 21 июня, в Киеве на вход и выход закрыли станции метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

На линию экстренных служб поступило анонимное сообщение о минировании станций "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и "Театральную. В связи с этим станции закрыты на вход и выход. Ведутся проверки.

Увага!

Станції «Олімпійська», "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" та пересадку на "Театральну" зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Станцію "Хрещатик" перевірено та відчинено для роботи у звичайному режимі.

Перепрошуємо за незручності! pic.twitter.com/9Y80XZ3O5t — Kyiv Metro Alert (@KyivMetroAlert) 21 июня 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне ищут взрывчатку в детских садах.