В Херсоне ищут взрывчатку в детских садах [ Редактировать ]
В среду, 19 июня, в Херсоне прошел ряд минирований разных зданий. Полиция также получила сообщение о взрывчатке в детских садах, передает пресс-служба ГУНП в Херсонской области.
"Сегодня в дежурную часть областного главка полиции позвонил дежурный ГСЧС и сообщил, что на электронный адрес их управления поступило письмо с информацией о заминировании ряда объектов, среди которых детские сады, в городе Херсоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения звонков о минировании обьектов, по указаным адресам выехали группы взрывотехнической и кинологической служб областного главка полиции, следственно-оперативные группы районных отделений полиции и представители других экстренных служб.
Ранее сообщалось, что под Харьковом ребенок "заминировал" школу, а в Печерском суде Киева произошло ЧП.
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