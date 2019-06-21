У Зеленского озвучили штрафы за кнопкодавство [ Редактировать ]
У Владимира Зеленского хотят предусмотреть штрафы от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан за кнопкодавство в Верховной Раде. Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому лицо, которое нарушает обязанность другого народного депутата голосовать лично, оно будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов", - сказал Стефанчук.
Он также добавил, они хотели бы внести еще одну санкцию относительно депутатских прогулов, которая предусматривает общественные работы.
Ранее сообщалось, что у Зеленского прокомментировали решение КСУ о роспуске Рады.
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