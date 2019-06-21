Хотела съехать от свекрови: за выходку женщине грозит тюрьма [ Редактировать ]
Во Львовской области женщина имитировала свое похищение с целю заставить мужа съехать от свекрови. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Известно, что в полицию сообщила местная жительница о том, что ей позвонили неизвестные и сказали, что с остановки общественного транспорта похитили ее невестку. Похитители каких-либо требований женщине не предъявляли и даже оговорились, где может находиться женщина.
Сотрудники полиции установили, где находится потерпевшая. Женщина сообщила, что трое неизвестных мужчин в масках затащили ее в автомобиль "ВАЗ" и, угрожая физической расправой, связали руки скотчем. Позже злоумышленники выбросили ее из машины на окраине села и уехали.
По данному факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Полицейские начали комплекс действий по розыску автомобиля и установления лиц злоумышленников.
Правоохранители выяснили, что историю о собственном похищении женщина придумала, чтобы заставить своего мужа сменить место жительства. 37-летняя невестка не могла ужиться со свекровью, а супруг не соглашался жить отдельно от матери. Чтобы побудить мужа жить отдельно, женщина организовала собственное "похищение", чтобы таким образом убедить его уехать из деревни, где ее якобы преследуют неизвестные и угрожают расправиться с ней.
Ранее сообщалось, что девушка убила лучшую подругу за 9 млн долларов.
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