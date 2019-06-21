Історія повернення військових до мирного життя. У Києві сьогодні презентували фотовиставку мультимедійного проекту "Дотик", у якому взяли участь сім'ї учасників війни на сході.

Більше розкаже Даніїл Снісар.

Сім родин учасників бойових дій - сім різних історій у сімейних портретах. Фотопроект, ініційований активістами, медійниками та фондами Олени і Віктора Пінчуків розповідає про долю військових після повернення з фронту.

"Часом нам здається, що коли ветеран воював - сім'я просто сиділа і чекала і це ніяким чином не впливає на їхній добробут і на їхню якість життя. Проте, це не так. Кожна сім'я переживає власну історію, власну війну, будучі вдома", - наголошує Івона Костина, голова правління Veteran Hub.

"На самом деле, такие истории говорят нам а том, что на Востоке идет война, что там погибают люди. Что те люди, которые воевали и защищали нас, чтобы мы могли жить здесь мирной жизнью - они возвращаются назад. Возвращаясь назад - они сталкиваются с большим количеством проблем", - зазначила Олена Пінчук, голова Фонду Олени Пінчук.

Мета проекту - розповісти про взаємини після розлуки, полону, поранень та місяців служби.

Андрій воював у складі батальйону "Київська Русь". На фронт пішов, коли його дружина була вагітною. Повернувся напередодні народження сина.

"Була вагітна першим нашим сином і, скажемо, вона мені підготувала плацдарм для повернення. Тепле, комфортне гніздечко, куди я повернувся", - говорить Андрій Янченко, ветеран АТО.

Подружжя визнає - участь у війні не минає для родини безслідно. Тож, крім самих військових, соціальної реабілітації потребують і їхні близькі.

"Мають готуватися не тільки ті, хто повертається, а й ті - до кого повертаються. Це дуже важливо. Тому що, якщо немає взаємодії, не має розуміння взагалі, - як, що до чого, чому так відбувається, і розуміння, що людина не повернеться зараз з війни і буде все так, як було. Такого не буде", - говорить Євгенія Янченко, дружина Андрія.

Фотовиставка триватиме до вересня, у "ветеранському хабі" будівлі суспільного телебачення.