Голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на тиск з боку Адміністрації президента [ Редактировать ]
Голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на тиск з боку Адміністрації президента. Мовляв, чиновники намагаються вплинути на голів судів. Щоб ті допомогли зірвати засідання Ради суддів за рахунок свого впливу на тих, хто делегований до Ради.
Ткачук каже, що ситуація викликає у нього занепокоєння. Та загрожує... авторитету судової влади. Називає й конкретне прізвище - заступника голови АП Руслана Рябошапки. Ніби-то він і намагався продемонструвати на зустрічі із заступником Ткачука можливості свого впливу. Голова Ради суддів поскаржився у Генпрокуратуру та Державне бюро розслідувань. Сам Рябошапка звинувачення заперечує.
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