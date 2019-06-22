Аналитики спрогнозировало курс гривны на три года [ Редактировать ]
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings сделали прогноз курса гривны до 2020 года. Таким образом, эксперты оценивают среднегодовой курс гривны в 2020 году на уровне 30,6 грн/$1, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно им отчетам компании Fitch Ratings, на текущий год среднегодовой курс заложен на уровне 28,86 грн/$1.
В отчете по ДТЭК ВИЭ аналитики отталкивались от сценария, что среднегодовой курс в 2021-2023 годах составит 30,6 грн/$1.
В то же время в отчет Fitch по МХП его авторы заложили несколько другие цифры на 2021 и 2022 годы – соответственно 32,27 грн/$1 и 33,89 грн/$1.
Как сообщалось, в отчете по облигациям ДТЭК от 1 февраля 2019 года эксперты Fitch были более пессимистичны, оценивая среднегодовой курс гривны в 2019 году в 30 грн/$1, в 2020 году – 32 грн/$1, в 2021 году – 34 грн/$1 и в 2022 году – 35 грн/$1.
Утвержденная правительством Украины в начале июня стратегия госдолга на 2019-2022 годы построена на базе прогноза среднегодового курса в 2019 году 27,4 грн/$1, в 2020 – 28,2 грн/$1, в 2021 – 29,4 грн/$1 и в 2022 году – 30 грн/$1.
С начала текущего года курс гривны укрепился с 27,69 грн/1 до 26,38 грн/$1.
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