Отмечается, что недавно ученые опубликовали результаты исследований, проведенных группой специалистов по питанию и старению из Университета Тафтса и Школ медицины университетов Уэйк Форест и штата Северная Каролина (США). Оказалось, что способность самостоятельно передвигаться и выполнять бытовые дела, связана с витамином К1, передает newsyou.info.

В ходе исследования были проанализированы данные более 1300 мужчин и женщин в возрасте 70–79 лет. Выяснилось, что между уровнем витамина К1, чем ниже уровень витамина в крови, тем тяжелее пожилому человеку перемещаться без посторонней помощи.

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Так, например, у тех участников исследования чей уровень K1 был ниже нормы ограничения по мобильности были в 1,5 раза выше, чем у тех чей уровень витамина был нормальным. Причем это соотношение было одинаковым и для мужчин и для женщин.

Для нормализации этого показателя врачи рекомендуют регулярно употреблять продукты с высоким содержанием витамина K1. Больше всего его содержится в зеленых листовых овощах – различных видов капусты, шпинате, латуке. Также витамин содержится в зеленом чае, петрушке, бананах, киви и авокадо.

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