"На концерте узнаем пол ребенка": звезда популярного шоу впервые рассказала о беременности [ Редактировать ]
Звезда популярного украинского шоу "Мамахохотала" Анна Гресь впервые рассказала о беременности на странице в Instagram. Поклонники шокированы новостью и поздравляют будущих родителей.
"Мы это достаточно долго скрывали, пришло время с вами этим поделиться, потому что уже немного заметно и на концерте завтра все увидели бы. Кстати, в конце концерта хотим узнать пол ребенка, будет особенный Gender Reveal Party. Как думаете, на каком я месяце?", - написала Анна Гресь.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль поразила нежным образом.
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