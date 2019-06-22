Звезда популярного украинского шоу "Мамахохотала" Анна Гресь впервые рассказала о беременности на странице в Instagram. Поклонники шокированы новостью и поздравляют будущих родителей.

"Мы это достаточно долго скрывали, пришло время с вами этим поделиться, потому что уже немного заметно и на концерте завтра все увидели бы. Кстати, в конце концерта хотим узнать пол ребенка, будет особенный Gender Reveal Party. Как думаете, на каком я месяце?", - написала Анна Гресь.

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