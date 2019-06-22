Другий термін для Трампа. Цього тижня його передвиборча кампанія стартувала офіційно. Трамп не звик програвати. Тож запевняє всіх - залишиться у Білому домі ще на 4 роки.

На що саме робить ставку? - розкаже Дмитро Анопченко, він у Вашингтоні.

Свою боротьбу за другий термін Трамп почав, щойно зайшов у Білий дім. Він і не приховував - має намір балотуватися вдруге. Навіть гасло для нової кампанії одразу ж вигадав - після його знаменитого "Make America great again" - "Зробимо Америку знову великою" - з'явився варіант - "Збережемо Америку великою".

Та хай там як, формальна точка передвиборчого старту Трампові була потрібна. І для неї цього тижня обрали Орландо.

Масштабний мітинг. Промова тривалістю 75 хвилин, що постійно переривається оплесками. І ті ж слова, і ті ж меседжі, що і під час минулої кампанії лунали.

Якщо порівняти його передвиборчі виступи ще як кандидата і цю промову - то можна згадати гру "знайди 10 відмінностей". І найцікавіше - не знайдете.

Трамп знову докоряв Клінтон і знову нападав на демократів - мовляв, "вони хочуть зруйнувати американську мрію". Якщо не брати до уваги обіцянок "впоратися зі СНІДом" та "відправити американців на Марс" - Трамп взагалі не говорить про політичну програму або нові реформи. Його виступи максимально емоційні. Він навмисно звертається не до логіки, а саме до емоцій.

Дивишся - і виникає відчуття, що команда Трампа не прагне отримати нові голоси. Схоже, там упевнені, що для перемоги достатньо "розгойдати" тих, хто за нього вже голосував. Чи спрацює це в день виборів - поки не зрозуміло, але от у тому, що стосується фінансів - уже спрацювало.

Передвиборчий фонд Трампа і так налічує близько 80 мільйонів - більше половини його - від дрібних донорів. Тих, хто надсилав 10-20-50 доларів. А масштабний мітинг у Флориді змусив прибічників Трампа ще глибше залізти в гаманці. Керівництво республіканської партії повідомляє - лише за добу після старту кампанії, люди переказали майже 24 мільйони доларів! І більшість з них - знову дрібні пожертви.

Проблема лише у тому, що крім гучних слів, президенту пред'явити країні поки практично нічого. Знаменита "Мексиканська стіна" досі не побудована. "Війна з мігрантами" - не виграна. Трамп говорить про "найбільше в історії урізання податків", та це теж не зовсім так. Навіть Обама знижував їх у більших обсягах.

З досягнень, з якими не посперечаєшся - зростання економіки і низьке безробіття. Трамп сказав - "ми створили 6 мільйонів нових робочих місць". І тепер - за рік до виборів - Дональд Трамп шукає щось іще. Те, що могло б конкретизувати результат.

Трамп і далі намагатиметься повернути додому війська. Спробує остаточно домовитися з Північною Кореєю. І якщо противники не блокуватимуть кроки, які прості американці вважатимуть вагомими результатами особисто президента - то шанси залишитися в Білому домі у Трампа є, і хороші. Але лідером перегонів він не буде - і розрив з найближчим суперником (ймовірно все ж із Джо Байденом) - до останнього дня буде мінімальним. Залишаючи всі варіанти.