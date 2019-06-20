Под Львовом ребенка укусила змея [ Редактировать ]
Во Львовской области с шестилетней девочкой случился ужасный инцидент. Ребенка укусила змея, вследствие чего ее госпитализировали медики, передает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
"19 июня в 18:13 в с. Матков Турковского района в результате укуса змеи госпитализирована в центральную районную больницу г. Турка девочка, 2013 года, жительница с. Матков ", - говорится в сообщении ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина умерла в очереди к врачу, а также мужчина упал в контейнер для опилок и погиб.
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