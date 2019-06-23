Дженнифер Лопес показала горячее фото с любимым [ Редактировать ]
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес всегда радует фанатов откровенными фото и видео. Певица также любит делится с поклонниками своей личной жизнью. Так, недавно она опубликовала в своем Instagram фото страстного поцелуя со своим возлюбленным.
Фото: instagram.com/jlo
Поклонники умилились нежным фото звезды с ее второй половинкой и буквально "засыпали" Дженнифер комплиментами.
"Любимые!", "Это день свадьбы?", "Мне так нравится!", "Прекрасная пара", "Король и его королева", "Дженнифер и вправду нашла свое!" - восторгались юзеры соцсети.
Ранее сообщалось, что Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки, а также Джулия Робертс потрясла личной историей.
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