Американская певица и актриса Дженнифер Лопес всегда радует фанатов откровенными фото и видео. Певица также любит делится с поклонниками своей личной жизнью. Так, недавно она опубликовала в своем Instagram фото страстного поцелуя со своим возлюбленным.

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Фото: instagram.com/jlo

Поклонники умилились нежным фото звезды с ее второй половинкой и буквально "засыпали" Дженнифер комплиментами.

"Любимые!", "Это день свадьбы?", "Мне так нравится!", "Прекрасная пара", "Король и его королева", "Дженнифер и вправду нашла свое!" - восторгались юзеры соцсети.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки, а также Джулия Робертс потрясла личной историей.