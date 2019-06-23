В Киеве на новый пешеходно-велосипедный мост ходят не только посмотреть и полюбоваться прекрасным видом, но и получить долю экстрима. Так, недавно известная танцовщица и хореограф Тамара Ворощенко опубликовала в своем Instagram фото, как садится на шпагат на перилах стеклянного моста на высоте 22 метра.

"Любуюсь красотой. А вы?", - подписала опубликованные снимки экстремалка.

Читайте также В Киеве Mercedes выехал на пешеходный мост: реакция Кличко

Занимательные фото девушки юзеры соцсети приняли положительно. Они были в восторге от смелости танцовщицы, а также оценили ее подтянутую фигуру.

"Как же круто", Дай несколько советов о растяжке", "Молодец", "Сочная фигура", - не останавливались пользователи.

Ранее сообщалось, что 4-летняя девочка упала с моста вместе с перилами.