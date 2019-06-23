Новая Волочкова: экстремалка сделала шпагат на перилах стеклянного моста [ Редактировать ]
В Киеве на новый пешеходно-велосипедный мост ходят не только посмотреть и полюбоваться прекрасным видом, но и получить долю экстрима. Так, недавно известная танцовщица и хореограф Тамара Ворощенко опубликовала в своем Instagram фото, как садится на шпагат на перилах стеклянного моста на высоте 22 метра.
"Любуюсь красотой. А вы?", - подписала опубликованные снимки экстремалка.
Занимательные фото девушки юзеры соцсети приняли положительно. Они были в восторге от смелости танцовщицы, а также оценили ее подтянутую фигуру.
"Как же круто", Дай несколько советов о растяжке", "Молодец", "Сочная фигура", - не останавливались пользователи.
Ранее сообщалось, что 4-летняя девочка упала с моста вместе с перилами.
по теме
В Киеве пьяный мужчина утонул в реке (фото)
В субботу, 22 июня, в Киеве произошел трагический инцидент
В Киеве мужчина свалился в огромную яму посреди улицы
В среду, 20 июня, в Соломенском районе Киева на улице Андрей Головко произошел инцидент
В Киеве сын жестоко избил мать и убил ее мужа
Во время распития алкоголя в компании между мужчинами возник конфликт
На пешеходный "мост Кличко" выехал Mercedes (фото, видео)
В понедельник, 17 июня, в Киеве произошел инцидент: на новый пешеходно-велосипедный мост заехал автомобиль
В Киеве возле стройки нашли посиневший труп мужчины
Погибшего обнаружили между Харьковским и Бориспольским шоссе